На внутренних направлениях перевезено 13,06 млн человек (+13%), на международных — 4,9 млн пассажиров (+10,9%).

Пассажирооборот группы увеличился на 15,8%, до 38,4 млрд пассажиро-километров.

"В 2019 году мы перешли важный рубеж: в июне воздушный флот авиакомпании превысил отметку в 100 лайнеров. Сотым самолетом в парке стал Airbus A320neo, сегодня у S7 Airlines 21 самолет нового поколения", — отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников, чьи слова приводит пресс-служба.

"В прошедшем году на нашей карте полетов появилось более 30 новых направлений: мы существенно усилили присутствие на Дальнем Востоке, открыли новые международные рейсы — в Ниццу, Милан, Даламан, Тайбэй, а также расширили список европейских направлений с вылетом из Санкт-Петербурга", — добавил он.

S7 — вторая крупнейшая по пассажиропотоку авиационная группа в РФ. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.