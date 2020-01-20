"С 1 января все заведения общепита в Турции, в том числе рестораны в отелях, обязаны информировать потребителей о составе блюд – в частности, указывать аллергены, калорийность и содержание сахара. Информация будет доступна в меню, на специальных досках и плакатах", — передает телеканал.

Таким образом, посетители турецких ресторанов смогут узнать о наличии в блюде таких аллергенов, как глютенсодержащие злаки, яйца, горчица, сельдерей, арахис, люпин, рыба, соя, орехи, ракообразные и моллюски, семена кунжута, молоко и продукты их переработки, диоксид серы и сульфиды.

Кроме того, состав и аллергены будут указаны на расфасованных продуктах.