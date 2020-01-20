Услугами авиакомпаний на внутренних рейсах за этот период воспользовались 3,602 млн человек (рост на 9%), на международных — 1,041 млн человек (рост на 20%).

Количество самолетовылетов выросло на 6% и составило 18,896 тыс., объем обработанных грузов и почты превысил 8,6 тыс. тонн.

В сообщении отмечается, что на внутренних линиях популярностью пользовались рейсы в Екатеринбург, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи. Среди международных направлений наиболее востребованными стали Анталья, Дубай, Ереван, Стамбул и Ташкент.