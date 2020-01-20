"Для обеспечения безопасности полетов и предотвращения подобных происшествий авиакомпания внедрила осенью 2018 года комплекс мер. В том числе теперь в условиях ливневых осадков экипажи Utair вне зависимости от передаваемой на борт информации о коэффициенте сцепления принимают в расчет наихудшее состояние полосы", — сообщил собеседник агентства.

В ночь на 1 сентября 2018 года Boeing 737-800 Utair после приземления в аэропорту Сочи выкатился с ВПП, пробил ограждение и оказался в сухом русле реки Мзымты. Разрушились стойки шасси и крыло самолета, загорелся вытекший из топливных баков керосин. Находившиеся на борту 166 пассажиров и 6 членов экипажа были эвакуированы. Участвовавший в эвакуации сотрудник аэропорта скончался от сердечного приступа.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в опубликованном на прошлой неделе отчете указал, что большая часть факторов, которые привели к авиапроисшествию, связаны с действиями экипажа. Среди них — игнорирование предупреждений бортовых систем самолета о сдвиге ветра, что привело к приземлению на удалении 1285 м от входного торца полосы на повышенной приборной скорости; выполнение посадки при коэффициенте сцепления шасси с полосой, при котором невозможно посадить самолет штатно; повышенное психоэмоциональное состояние членов экипажа.

"Комиссия МАК установила, что наземные службы не оценивали состояние полосы перед посадкой, поэтому передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой. На основании этих данных экипаж принял решение о возможности произвести посадку. При заявленном наземными службами коэффициенте сцепления воздушное судно должно было остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы", — заявили в Utair в понедельник.

При посадке самолет попал в режим аквапланирования, коэффициент сцепления шасси с поверхностью равнялся почти нулевым значениям, добавил представитель Utair. Взлетно-посадочная полоса была затоплена, "что явилось главной причиной увеличения посадочной дистанции и выкатывания самолета".

"Авиакомпания адресовала МАК просьбу проверить дренажную систему ВПП и рассчитать фактический слой воды на взлетно-посадочной полосе в условиях ливневых осадков", — отметили в компании.