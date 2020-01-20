"Мы запускаем с 1 июня 2020 года (полеты — ИФ) в Братиславу, 3 июня — в Вильнюс, 1 июля — в Бухарест, 2 июля — в Софию", — сказал он.

Планируется, что в Братиславу авиакомпания будет летать четыре раза в неделю, в Вильнюс — два раза в неделю, в Софию и Бухарест — три раза неделю.

В настоящее время Wizz Air летает в Пулково из Будапешта, в расписании частота рейсов увеличена до пяти раз в неделю с четырех ранее. Кроме того, дочерняя авиакомпания Wizz Air UK осуществляет перелеты Петербург — Лондон.