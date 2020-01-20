"В целом, в текущем году мы ожидаем в республике около 1,6 млн туристов и экскурсантов. Увеличению туристического потока будет способствовать стабильное и поступательное развитие курортной инфраструктуры в республике, в том числе горнолыжной и гостиничной", — сказал замминистра.

В частности, по его словам, запланировано увеличение емкости гостиничного фонда, строительство канатной дороги на курорте Домбай, расширение системы искусственного оснежения, а также дальнейшее развитие экотуризма, в том числе открытие новых экологических троп.

Селипетов напомнил, что по предварительной информации, в 2019 году курорты Карачаево-Черкесии посетило около 1,5 млн туристов.