"На данный момент проверка в АО "Bek Air" продолжается. После его завершения авиакомпания Bek Air в течение 10 дней должна будет предоставить в авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае, если нарушения не будут устранены в течение шести месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны.

Ранее сообщалось, что международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отозвала код обозначения у казахстанской авиакомпании Bek Air.

В сообщении подчеркивалось, что в течение шестидесяти дней код может быть предоставлен авиакомпании после проведения необходимых проверок.

Авиационная администрация Казахстана приостановила сертификаты эксплуатанта и летной годности Bek Air после крушения её самолета близ Алматы утром 27 декабря.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы — Нур-Султан 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

В крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.