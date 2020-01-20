Комитет по туризму Москвы отметил работу журналистов, которые пишут на тему развития туризма в столице. Благодарности восьми представителям ведущих информационных агентств, печатных изданий и телеканалов вручила заместитель председателя Комитета Татьяна Шаршавицкая. Среди лауреатов – шеф-редактор портала "Интерфакс-Туризм" Юлия Батырь.

"По предварительным данным число туристов из России и из-за рубежа, посетивших Москву в 2019 году, составило 25 миллионов человек. Туристы со всего мира сегодня получают положительные впечатления и приобретают уникальный опыт, путешествуя в Москву. Сегодня вы способствуете созданию имиджа столицы, освещаете тему развития туризма Москвы. От всей души желаю вам дальнейших профессиональных успехов, легкого пера и реализации всех намеченных планов!", — отметила Шаршавицкая на торжественной церемонии награждения.

Достижения журналистов были отмечены 17 января на приеме в честь Дня российской печати, организованном Союзом журналистов Москвы.