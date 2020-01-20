"Идет допроектирование аэровокзального комплекса. Так как задачи для аэровокзала стоят очень большие, мы бы хотели, чтобы он был сдан в самом современном варианте и был очень удобным для пассажиров", — сказал он.

По словам главы региона, пассажиропоток аэропорта планируется увеличить в 5 раз — до 5 млн пассажиров в год, в этой связи "принят ряд инженерных решений, в том числе связанных с багажным оборудованием и прочими вопросами".

"Нужно один раз сделать хорошо, чтобы не возвращаться к этим вопросам. Здесь идет нормальная работа. Думаю, что будем сдавать аэровокзал (в эксплуатацию — ИФ) в 2021 году", — заявил Лимаренко.

Он не исключил, что строительство может подорожать до 13 млрд рублей, "но мы сейчас будем работать над тем, чтобы аккуратно проверить все цифры".

Как сообщалось, по контракту здание аэровокзала должны были сдать в 2019 году, но из-за ряда проблем пришлось вносить изменения в проект и срок в начале прошлого года отодвинули на конец 2020 года. Областная власть заявляла ранее, что проект подорожает в связи с корректировками стоимости оборудования и объема работ, но насколько, не озвучивала.

Строительство стартовало осенью 2017 года. Аэровокзал в аэропорту Южно-Сахалинска возводит выигравшее конкурс ООО "Сахалинская механизированная колонна N68" за 6,7 млрд рублей (первоначальная стоимость проекта). Финансирование осуществляется за счет средств облбюджета. Генподрядчику предстоит построить 2-этажный пассажирский терминал площадью почти 40 тыс. кв. метров, дизельную электростанцию, котельную, резервуары для хранения нефти и дизтоплива, насосную станцию, очистные и водозаборные сооружения, трансформаторную подстанцию, мачты освещения. Терминал будет рассчитан на пропуск 550 пассажиров внутренних авиалиний в час с возможностью расширения до 900 пассажиров и 250 пассажиров международных линий.