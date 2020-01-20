Второе место занимает Ванкувер, третье – Сидней.

Отношение медианной цены жилья к медианному доходу населения сократилось в 9 из 10 городов с наименее доступным жильем. Исключением стал Торонто, который вместе с Оклендом занимает шестое место.

"За последний год рост цен на жилье замедлился на некоторых из наименее доступных рынков. Однако этой тенденции было недостаточно, чтобы существенно повысить доступность жилья", — отмечает Demographia.

Доступность жилья давно является проблемой в Гонконге, около одной пятой населения которого живет за чертой бедности. Власти планируют строительство искусственных островов, чтобы увеличить предложение жилья.

В своем исследовании Demoraphia оценила доступность жилья в 92 крупных городах. Десять городов с наиболее доступным жильем находятся в США.