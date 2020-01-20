В рамках юбилейных торжеств в Богородицком дворце графов Бобринских состоялось открытие выставки "История Богородицка от города-крепости до "цветника" императрицы".

В основе экспозиции — археологические, бытовые, этнографические, изобразительные, нумизматические предметы, сгруппированные по тематико-хронологическому признаку. Выставку дополняют авторские куклы петербургской художницы Галины Белеховой в нарядах эпох Петра и Екатерины.

"Открытие экспозиции стало стартом череды мероприятий к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты в этом малом историческом городе. Сегодня открылась не просто первая новая экспозиция в малых городах Большой засечной черты, включённых в проект 500-летия Тульского кремля, а краеведческий музей, которого до сего момента не было в этом городе", — сказала на церемонии министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.

Основные торжественные мероприятия пройдут в сентябре в Туле. Ряд мероприятий также запланирован в девяти малых городах Тульской области.