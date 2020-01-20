"Сильный смог сохраняется в 34 из 50 районов Бангкока с наибольшей концентрацией в центральном районе Пхра Накхон. Уровень содержания опасных частиц РМ2.5 в воздухе составляет от 50 до 89 мкг/м³ при безопасном пороге в 50", — пишет издание.

Как отмечает газета, высокий уровень загрязнения воздуха обусловлен отсутствием ветров и интенсивным дорожным движением в минувшее воскресенье. "В понедельник в город придет юго-восточный ветер, и смог немного развеется. Людям с респираторными и сердечными заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу", — сообщает издание.

Ранее 8 января количество опасных частиц РМ2.5 в воздухе Бангкока увеличилось до рекордных 119 мкг/м³, в результате чего столица Таиланда заняла третье место после австралийской Канберры и индийского Нью-Дели по уровню загрязнения воздуха.

Аналогичная ситуация – в Пекине. Как сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ), в некоторых районах столицы Китая концентрация мелких твердых частиц в 14 раз превышает предельно допустимые нормы. Рекомендуется сократить пребывание на улице.