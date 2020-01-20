"Пик пассажиропотока пришелся на 3 января: 2,8 тыс. человек проехали под железнодорожной аркой. Сотым по счету стал поезд, выполняющий рейс из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересек Керченский пролив 19 января в 23:10 по мск", — говорится в пресс-релизе.

Железнодорожный мост в первый месяц работы ежесуточно принимает от двух до четырех пассажирских составов дальнего следования "Таврия".

"Они работают на двух регулярных маршрутах, соединяющих города Крыма с Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью, Рязанью, Мичуринском, Воронежем, Россошью, Ростовом-на-Дону и другими населенными пунктами на материке. Интенсивность движения по мосту будет увеличиваться с поэтапным расширением географии круглогодичных и сезонных маршрутов компанией-перевозчиком", — отмечает инфоцентр.

Эксплуатация железной дороги идет в штатном режиме.

Автодорожная часть Крымского моста также работает в штатном режиме. "За 20 месяцев Керченский пролив пересекли 8,7 млн машин, в том числе 114 тыс. автобусов и почти 950 тыс. грузовиков", — говорится в пресс-релизе.

Раньше поезда в Крым ходили из/в РФ через Украину. Она прекратила железнодорожное сообщение с полуостровом в конце 2014 года. Украина считает регион своей, но временно оккупированной территорией, и не признает результаты регионального референдума, по итогам которого Крым вошел в состав России.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года.

Пассажирские поезда курсируют по мосту с 25 декабря 2019 года (движение открыл поезд из Петербурга в Севастополь).

Оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым — транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), акционеры которой не раскрываются. ГСЭ в 2020 году намерен расширить географию поездок на полуостров.