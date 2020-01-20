На международных рейсах было обслужено 2,066 млн пассажиров. "Этот показатель остался на уровне предыдущего периода", — говорится в сообщении.

Пассажиропоток на внутрироссийских рейсах в минувшем году составил 4,297 млн человек (рост на 6,7%).

В общем объеме внутрироссийских перевозок более 50% пассажиропотока пришлось на региональные направления, минуя Москву. Этот сегмент перевозок стал основным драйвером роста пассажиропотока в минувшем году, достигнув уровня 2,168 млн человек, что на 14,5% больше показателя 2018 года.

В число лидеров по приросту пассажиропотока вошли Краснодар (рост в 1,6 раза), Хабаровск (в 2,3 раза), Ханты-Мансийск (в 4 раза) и Новый Уренгой (в 2,6 раза).

Количество внутрироссийских направлений постоянно увеличивается, отмечает аэропорт. Так, в 2019 году открылись прямые рейсы из Екатеринбурга в Саратов, Калугу, Воронеж, Горно-Алтайск, Нягань и Архангельск (через Нарьян-Мар).

В минувшем году в Кольцово выполняли рейсы 42 авиакомпании. География полетов включала 109 регулярных и чартерных пассажирских направлений. Пятерку самых популярных маршрутов составили Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.