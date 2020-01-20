В своем пресс-релизе компания отмечает, что к заинтересованным сторонам относятся гости, владельцы жилья, сотрудники, акционеры, а также местные сообщества.

"Мы хотим, чтобы Airbnb была одной из первых компаний в XXI веке, которые приносят пользу всем заинтересованным сторонам в долгосрочной перспективе", — заявили в компании.

Показатели, по которым Airbnb будет оценивать достижение своих целей, включают количество несчастных случаев во время проживания, удовлетворенность хозяев жилья, воздействие на окружающую среду, гендерный и расовый состав сотрудников компании.

Помимо этого, в совете директоров Airbnb будет создан комитет заинтересованных сторон (Stakeholder Committee), который возглавит главный операционный директор компании Белинда Джонсон.

Airbnb не единственная компания, ставящая перед собой социальные и экологические цели. В прошлом году 181 руководитель компаний, входящих в ассоциацию Business Roundtable, подписали открытое письмо, в котором взяли на себя обязательство приносить выгоду всем заинтересованным сторонам.

В 2018 году британско-нидерландская нефтяная компания Royal Dutch Shell Plc поставила перед собой амбициозные цели по сокращению выбросов углекислого газа и связала вознаграждение топ-менеджеров с их достижением. Американская компания Chevron Corp. распространила такую практику на вознаграждения не только руководящих, но и рядовых сотрудников.

Компании Кремниевой долины часто считаются более прогрессивными, чем нефтяные компании, производители продуктов питания, предприятия обрабатывающей промышленности и крупные ритейлеры, пишет The Wall Street Journal. Однако технологические компании давно отказываются брать на себя ответственность за проблемы на своих платформах. Например, Facebook Inc. регулярно критикуют за нарушение конфиденциальности пользователей.

Airbnb повышает доверие к себе, заявляя, что вознаграждения сотрудников будут зависеть не только от финансовых показателей, считает глава инвестиционной компании Drawdown Fund Эрик Снайдер. Он считает, что компания должна делать больший акцент на социальных вопросах в преддверии запланированного IPO.

В сентябре прошлого года Airbnb сообщила, что намеревается провести первичное публичное размещение акций в 2020 году. Компания может быть оценена в $31 млрд.