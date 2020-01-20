"Администрация Трампа на этой неделе планирует анонсировать новое правило в сфере миграционной политики США, запрещающее "туризм для родов" – популярную практику получения американского гражданства среди россиян, китайцев и нигерийцев", — пишет издание.

Как отмечает портал, поправки в законодательство изменят требования к визам B: миграционная служба будет отказывать иностранцам в выдаче краткосрочных деловых и туристических виз, если заподозрит, что они предназначены для автоматического получения гражданства.

Как сообщает Axios, получение гражданства США при рождении на территории страны разрешает 14-я поправка к Конституции. "Нововведение направлено на усиление национальной безопасности, а также на пресечение преступной деятельности, связанной с "туризмом для родов", — цитирует портал представителя Госдепартамента США.

Официальных данных о новорожденных гражданах США, чьи матери приехали рожать из другой страны, не существует. По данным организации "Центр иммиграционных исследований", которая сотрудничает с администрацией президента, ежегодно женщины, въехавшие в страну по туристическим визам, рожают 33 тысячи младенцев.