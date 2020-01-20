В минувшем году аэропорт обслужил 71,5 млн пассажиров — это на 4,2% ниже рекордного показателя 2018 года, составившего 74,6 млн, сообщила администрация аэропорта.

Таким образом, гонконгский аэропорт уступил по показателю пассажиропотока аэропортам китайских городов Шанхай и Гуанчжоу, через которые в минувшем году прошло соответственно 76,1 млн и 73,4 млн пассажиров.

Массовые протесты в Гонконге уже привели к серьезным негативным последствиям для его экономики. Аэропорт Гонконга неоднократно блокировался демонстрантами, что затрудняло отправку и прибытие пассажиров.

Число авиапассажиров, прибывших в Гонконг в минувшем году, сократилось впервые с 2009 года — на 48%, до 35,66 млн, свидетельствуют данные управления гражданской авиации Гонконга.