"Поступила женщина, 33 года, общая площадь ожоговых ран — 35%. Также поступили двое мужчин: у 35-летнего мужчины площадь ожоговых ран — 20%, у 28-летнего — 15%", — сказал Бабиков в видеоролике, размещенном в телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности.

Информированный источник агентства "Интерфакс-Поволжье" уточнил, что пострадавшие — жители Соликамска и Березников (Пермский край).

В пресс-службе министерства социального развития региона агентству сообщили, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь. Ее размер и порядок оказания пока уточняются.

Как сообщалось, в цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе Перми, где располагается мини-отель "Карамель", в ночь на понедельник прорвало трубу с теплоносителем. В результате погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы.

Среди пострадавших — двое спасателей и сотрудница отеля.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

Также к проверке случившегося подключилась региональная прокуратура.