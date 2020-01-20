"Видно увеличение туристического потока — около 500 тысяч туристов. Напомню, в прошлом году было минимум на 30 тысяч меньше (примерно на 6,4% — ИФ). Увеличен экскурсионный поток — более 2,5 млн", — сказала Литовко.

При этом заместитель губернатора подчеркнула, что задача властей города – увеличивать именно поток туристов, которые приезжают с ночевкой, а не экскурсантов. "Увеличение числа однодневных туристов, которых называют экскурсантами, приводит к изнашиванию инфраструктуры, но дохода от них в три-четыре раза меньше, чем от ночующих", — пояснила она.

Литовко также рассказала, что в ближайшее время планируется усовершенствовать региональный туристический портал и объединить на одной площадке легальных представителей туристического бизнеса.

Как сообщалось, соседняя республика Крым приняла за 2019 год рекордное число отдыхающих – 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.