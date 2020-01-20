"Красный" уровень погодной опасности объявили в Испании из-за шторма "Глория", который принес сильные дожди, снег и ветра на всю территорию страны. С особенной мощью буря ударит по Валенсии и Балеарским островам, где в понедельник температура сильно упадет, а скорость ветра достигнет 120 км/ч", — пишет издание.

"Красный" уровень опасности также будет распространен на автономии Арагон и Каталония.

Как отмечает газета, непогода продлится как минимум до вторника. Из-за шторма уже погиб человек – его сбил фургон, водитель которого потерял управление из-за огромного количества снега на дороге.

"Нынешний снегопад может стать самым сильным в истории Испании. Высота сугробов может достигнуть двух метров, высота волн на побережье – семи метров. На Майорке за 12 часов выпадет более 120 литров осадков, на острове уже произошло 28 серьезных инцидентов из-за непогоды", — сообщает издание.

Как добавляет газета, на более чем тридцати дорогах в Кантабрии, Астурии, Наварре, Кастельоне, Альмерии, Теруэле, Авиле, Гранаде и Саламанке движение автобусов и грузовиков временно запрещено из-за неблагоприятных погодных условий.