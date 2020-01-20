"По оперативным данным, за 2019 год аэропортами Казахстана обслужено 17 млн человек. В 2018 году количество обслуженных пассажиров составило 15,1 млн человек", — говорится в ответе Мининдустрии на запрос агентства.

Таким образом, в 2019 году пассажиропоток в аэропортах Казахстана увеличился на 12,6%.

"Увеличение пассажиропотока связано с открытием новых международных и внутренних авиамаршрутов, снижением стоимости авиабилетов, повышением привлекательности транзитных перевозок и развитием инфраструктуры воздушного транспорта", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, увеличение пассажиропотока стимулирует субсидирование внутренних авиарейсов, добавили в Мининдустрии.

"В 2019 году субсидировалось 14 внутренних авиамаршрутов: из Алма-Аты в Кокчетав, Петропавловск, Учарал, Урджар и Балхаш, из Нур-Султана в Петропавловск, Талды-Курган, Учарал, Урджар и Балхаш, из Актау в Кокчетав, из Караганды в Кызыл-Орду и Усть-Каменогорск, из Петропавловска в Чимкент и один международный авиамаршрут Нур-Султан — Токио", — отметили в ведомстве.

По данным Мининдустрии, в целом в Казахстане действует 20 аэропортов международного и регионального значения. Их пассажиропоток по итогам 2019 года прогнозировался на уровне 16 млн пассажиров.

Казахстан с 1 ноября 2019 года ввел режим "открытого неба" на три года для иностранных авиаперевозчиков в одиннадцати аэропортах страны: Нур-Султана, Алма-Аты, Чимкента, Актау, Караганды, Усть-Каменогорска, Павлодара, Кокчетава, Тараза, Петропавловска, Семея.

Режим предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставляет иностранным авиакомпаниям пятую степень "свободы воздуха" по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.