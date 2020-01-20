"Я давно получил приглашение от Андрея Юрьевича Воробьева (губернатора Московской области — ИФ) и, вот, после выставки в Русском музее я со всем своим творческим багажом приехал в "Новый Иерусалим". Я оказался в том месте, в котором хочется жить и творить", — приводятся в сообщении слова Рыбакова.

Всего на выставке представили порядка 50 графических и живописных произведений художника.

В пресс-службе отмечают, что в произведениях Николая Рыбакова отражены впечатления от неолитического искусства Минусинской котловины до следов манихеев в Хакасии периода раннего Средневековья, работы художника характеризует сложная фактурная организация поверхности, экспрессивные красочные мазки.

Николай Рыбаков — лауреат общесоюзного конкурса "Золотая кисть", Балтийской биеннале графики, французского Национального общества изящных искусств. Художник участвовал в международных выставках в Италии, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Южной Корее, Австралиии. Его произведения представлены в Третьяковской галерее, Музее Востока, Русском музее, частных коллекциях.