"С 14 января рейсы по данному направлению выполняет S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь" — ИФ). Полеты осуществляются на лайнерах Embraer 170 по вторникам, с возможным увеличением частоты", — говорится в сообщении.

Рейс в Горно-Алтайск S7 5367 вылетает из аэропорта Толмачево в 10:50, прилет — в 11:55. Рейс S7 5368 из Горно-Алтайска вылетает в Толмачево в 12:35, прилет — в 13:40. Для каждого аэропорта указано местное время.

Рейсы между Новосибирском в Горно-Алтайском, как и в прошлом году, включены в список субсидированных. Однако в 2019 году их выполняла авиакомпания "СиЛА" (ООО "Сибирская Легкая Авиация").

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной аэропорта Горно-Алтайска, "СиЛА" летала на этом направлении до конца декабря с небольшим перерывом в августе.

Как сообщалось, "СиЛА" начала полеты из Новосибирска в Горно-Алтайск на самолетах Ан-28 с августа 2018 года. Рейсы выполнялись ежедневно кроме пятницы и воскресенья. После их запуска с этого направления ушла авиакомпания "Сибирь".

Сообщалось также, что, в августе авиакомпания "СиЛА" временно приостановила полеты между Новосибирском, Горно-Алтайском и Красноярском из-за неисправности воздушного судна.