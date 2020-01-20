"Все пострадавшие с ожогами осмотрены специалистами, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два пациента — в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей", — сказал собеседник агентства.

Первоначально сообщалось о трех пострадавших, их госпитализировали с ожогами.

Как сообщалось, на цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе Перми, где располагается мини-отель "Карамель", в ночь на понедельник прорвало трубу с теплоносителем. В результате погибли пять человек. По данным источника агентства в экстренных службах, среди погибших был один ребенок.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение передать уголовное дело о гибели пятерых людей в мини-отеле в Перми в центральный аппарат СК.

"Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовное дело о гибели людей в результате прорыва трубопровода с горячей водой для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета", — говорится в сообщении ведомства.