"Свободный вход продолжит действовать в центре славянской письменности "Слово", музее "ВДНХ", интерактивном музейном комплексе "Буран" и центре "Космонавтика и авиация". Время бесплатного посещения — со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00", — говорится в сообщении.

Акция по свободному посещению музеев стартовала в 2019 году — в год 80-летия ВДНХ. За полгода в бесплатные часы на постоянных экспозициях и временных выставках побывали более 150 тыс. человек.

В текущем году также продолжат действовать и другие льготы. Каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 можно бесплатно посетить музей ВДНХ, комплекс "Буран" и центр "Слово".

Все собственные музейно-выставочные проекты ВДНХ в любой день, кроме понедельника, бесплатно открыты для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, малышей до шести лет, инвалидов 1-й и 2-й групп, членов многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, а также школьников в составе организованных экскурсий.