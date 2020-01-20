"Погибших пять, по предварительным данным", — сказал собеседник агентства.

Еще три человека госпитализированы.

В министерстве территориальной безопасности "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел в мини-отеле "Карамель" на улице Советской Армии, 21.

В пресс-релизе регионального управления СКР говорится, что следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства инцидента. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, в ночь на понедельник на цокольном этаже мини-отеля "Карамель" в Индустриальном районе Перми произошел прорыв трубы с горячей водой. По предварительным данным, в результате аварии погибли не менее пяти человек, еще трое человек с ожогами доставлены в больницу.

На месте работают следователи.

Кроме того, к проверке инцидента подключилась региональная прокуратура.