"По предварительным данным, за 2019 год Москву посетили 25 млн туристов — на 1,5 млн больше, чем в 2018-м, и примерно в два раза больше, чем в 2010-м. Годовой объем туристского потребления — то есть расходов туристов в столице — впервые превысил 1 трлн рублей (почти в 5 раз больше показателей 2010 года). А вклад туризма в бюджетную систему города в 2019 году достиг 147 млрд рублей, против 118 млрд годом ранее", — отмечают в оргкомитете.

По словам собеседника агентства, только в минувшие новогодние праздники столицу посетили около 5 млн туристов из регионов России: это жители Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана, Башкирии, Тюменской области, других субъектов.

"Если взять дальнее зарубежье, то много гостей приехали из Германии, Италии, Франции, Китая. Фестивали выгодны по многим причинам — проверено на опыте десятков городов по всему миру. Они существенно увеличивают и турпоток, и доходы от туризма. Например, "Путешествие в Рождество": один инвестированный городом рубль приносит почти 15 рублей (14,7 руб.) в бюджетную систему столицы", — отметили в оргкомитете.