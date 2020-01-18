"Купаться необходимо в отведенных для этого местах, в которых оценивается качество воды и обеспечивается присутствие спасателей, медицинских работников", — написал он в своем Telegram-канале в субботу.

Кроме того, по его словам, "категорически запрещается принимать алкоголь перед купанием — это связано далеко не только с общими вопросами культуры и отношения к самому купанию, но прежде всего с необходимостью защиты здоровья".

Как отмечает замминистра, ни до, ни после купания не следует курить. Принимать пищу следует не позднее, чем за два часа до захода в купель.

"Если плохо себя чувствуете: болит голова, сердце, простыли, то от купания лучше воздержаться. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, желательно проконсультироваться с врачом", — пишет Салагай.

Замминистра добавил, что перед купанием следует сделать разминку. "Напоминаю, алкоголь не разогревает", — подчеркнул он.

Также Салагай предупредил, что в проруби долго находиться нельзя, особенно неподготовленному человеку, а после выхода из воды нужно хорошо вытереться и надеть теплую одежду. "После купания можно попить горячего чая в компании друзей и сохранить хорошее настроение на весь год", — заключил он.

Крещенские купания — православная традиция, которой придерживаются в России, Украине, и некоторых других странах. Верующие окунаются в прорубь или открытые водоемы в ночь на 19 января. В Москве оборудовано 46 мест для крещенских купаний.