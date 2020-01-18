По информации Нацбанка, если за первую половину 2019 года доходы туристического сектора республики выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, то в третьем квартале было зафиксировано снижение доходов на 6,8%, что было обусловлено введенным Россией с 8 июля запретом на прямое авиасообщение с Грузией.

Между тем, уже с октября прошлого года рост доходов Грузии от туризма возобновился и по итогам четвертого квартала он составил в годовом исчислении 5,4%.

Проблемы в туристическом секторе Грузии начались после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.