"С сожалением сообщаем вам, что ваша компания не соответствует требованиям, установленным IATA, чтобы продолжать обладать кодом обозначения", — говорится в письме IATA, опубликованном на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что в течение шестидесяти дней код может быть передан авиакомпании после проверки соответствия требованиям, сборов за оплату или пересчет и любых непогашенных остатков перед IATA.

Авиационная администрация Казахстана 10 января приостановила сертификаты эксплуатанта и летной годности Bek Air после крушения её самолета близ Алматы утром 27 декабря.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы — Нур-Султан 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. При крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.