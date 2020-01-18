Движение для всех видов транспорта закрыто на 12 региональных автодорогах. Кроме того, закрыта трасса А-322 от Барнаула до Рубцовска.

При этом федеральную трассу Р-256 "Чуйский тракт", на которой накануне из-за непогоды были введены ограничения, 18 января открыли для всех видов транспорта, сообщает Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай"

Накануне на регион обрушилась сильная метель, спровоцировавшая ряд массовых ДТП, в которые попали около 50 автомобилей. В этих ДТП пострадали пятеро человек, ещё двое погибли. В регионе действует штормовое предупреждение.