По его данным, предварительно следователями установлено, что 18 января около 01 часов 30 минут местного времени на стоянке в аэропорту Толмачево Новосибирска при попытке запуска силовой установки самолета А320N рейса SBI 5783 Толмачево-Камрань произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов.

Согласно инструкции, экипаж привел в действие систему пожаротушения силовой установки, отметили в СКР.

Командир воздушного судна принял решение об отмене полета. На борту самолета находилось 180 пассажиров и пять членов экипажа. Пассажиры были эвакуированы в штатном режиме. Воздушное судно не повреждено, пассажиры не пострадали.

Как заявили в СКР, проверка проводится по статье 263 УК УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Рейс был назначен на 00:05 местного времени в субботу, пассажиры были отправлены в Камрань резервным бортом в 12:40 по местному времени.

Ранее сообщалось, что Новосибирская транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.