"С ООО "Туроператор Регион Поволжье" в счет компенсации морального вреда будет взыскано 3 тыс. рублей и штраф в размере 1 500 рублей", — говорится в сообщении.

В январе 2018 года женщина за 32,5 тыс. рублей приобрела в турагентстве двухдневный автобусный тур из Перми в Великий Устюг. В программу входила обзорная экскурсия по городу и посещение храма Прокопия Праведного. Но после отъезда из Перми гид сообщил путешественникам об изменении программы первого дня: вместо посещения храма им была предложена экскурсия по заводу Северной Черни, посещение салона этой фабрики, а также магазина при Устюгском ликеро-водочном заводе.

"Дарью изменения в программе не устроили, так как поездка была запланирована с целью духовно-познавательного обогащения несовершеннолетнего ребенка, а вместо этого была заменена коммерческой программой", — отмечается в сообщении пресс-службы суда.

По приезду женщина направила претензию в турагенство, но оно оставило ее без удовлетворения. Тогда женщина подала иск в городской суд к турагентству, где потребовала вернуть ей 15 тыс. рублей от стоимости тура, а также выплатить неустойку в размере 67,9 тыс. рублей, 10 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и оплатить понесенные ею расходы.

Также путешественница попросила суд привлечь в качестве соответчика туроператора.

Красноуфимский суд отказался удовлетворить исковые требования женщины, и она обратилась в облсуд. Он постановил взыскать в туроператора средства в счет возмещения причиненного ей морального вреда.

"Суд первой инстанции не учел, что туроператором не представлено никаких доказательств своевременного доведения до истца информации по изменению экскурсионной программы первого дня, что нарушило право истца на возможность выбора услуги и право на отказ от предложенной услуги до выезда из Перми", — подчеркивается в сообщении.