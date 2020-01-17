У входа в музей собрались десятки человек, среди которых и сотрудники Лувра. Некоторые из них скандировали лозунг: "Мона Лиза бастует, Леонардо бастует".

Протестующие требуют от правительства Франции отказаться от пенсионной реформы.

Протесты во Франции начались в начале декабря. Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

В ходе обращения на Новый год президент Франции Эмманюэль Макрон выразил приверженность планам проведения пенсионной реформы, но призвал правительство Франции найти компромисс в диалоге с профсоюзами.