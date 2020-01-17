"Февраль прогнозируется с температурой более низкой, чем в январе. Мы это прогнозируем достаточно уверенно. Такое бывает нечасто, я бы даже сказал — крайне редко. Это справедливо как для европейской территории России, так и для страны в целом", — сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, особенно сильно похолодает в азиатской части страны, где будут наблюдаться отрицательные аномалии температуры, однако и на европейской территории России — и в Москве, в частности — показатели будут заметно ниже январских.

"Насколько ниже — скажем в конце месяца", — сказал собеседник агентства.