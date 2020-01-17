Эксперты сервиса проанализировали данные поиска авиабилетов эконом-класса в российские города на даты с 26 декабря по 12 января 2020 года.

Большинство иностранных туристов искали авиабилеты на новогодние праздники в Москву и Санкт-Петербург, количество запросов по этим направлениям выросло на 5% и 1% соответственно. На третьем месте – Сочи (плюс 17%), далее следуют Екатеринбург (плюс 4%), Краснодар (минус 14%), Новосибирск (плюс 12%), Казань (минус 26%), Ростов-на-Дону (минус 31%), Иркутск (плюс 79%) и Калининград (плюс 9%). Как считают эксперты сервиса, почти двукратный рост запросов по Иркутску связан с растущей популярностью Байкала.

Как рассказали в Momondo, туристы из Германии заняли первое место по числу запросов путешествий в Россию. "Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом число запросов от немецких туристов снизилось на 9%, стране удалось занять лидирующую позицию даже на фоне государств, показавших положительную динамику", — пояснили в пресс-службе.

Второе место заняла Франция с приростом в 10%, а замыкают тройку США, жители которых интересовались авиабилетами в Россию на 12% реже, чем годом ранее.

В топ-10 вошли также Италия (минус 5%), Великобритания (минус 31%), Швеция (минус 1%), Испания (минус 18%), Дания (минус 23%), Израиль (плюс 8%) и Швейцария.

Согласно исследованию, есть и страны, в которых популярность путешествий в Россию на Новый год выросла значительно. Среди них Словакия, Южная Корея и Сингапур, где число запросов выросло на 341%, 147% и 142% соответственно. Кроме того, интерес к поездкам в Россию проявили граждане стран Персидского залива – Саудовской Аравии (74%) и ОАЭ (51%), а также Колумбии (48%), Люксембурга (44%), Сербии (41%), Японии (40%) и Ирландии (33%).