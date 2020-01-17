Выполнение этих перелетов может быть признано публичным обязательством (PSO, Public Service Obligation). В настоящее время такой статус имеет только один маршрут Flybe — из лондонского аэропорта Хитроу в Ньюкуэй в графстве Корнуолл. Еще один маршрут — из Кардиффа на остров Англси — получает финансовую поддержку властей Уэльса.

Согласно транспортному законодательству ЕС, правительства могут субсидировать маршруты, признаваемые значимыми для социально-экономического развития.

Министерство транспорта сообщило Bloomberg, что проанализирует несколько вариантов мер, призванных обеспечить "хорошее сообщение между регионами, включая существующие рычаги, такие как PSO".

В среду правительство Великобритании и акционеры Flybe достигли соглашения, которое, в частности, предусматривает предоставление компании отсрочки по выплате сборов с пассажиров (Air Passenger Duty, APD) на общую сумму около 10 млн фунтов стерлингов ($13 млн), сообщает источник.

Stobart Group и Virgin Atlantic, входящие в консорциум Connect Airlines, которому принадлежит Flybe, выделили по 9 млн фунтов стерлингов для поддержки авиакомпании, компания Cyprus Capital, также участвующая в консорциуме, — 12 млн фунтов стерлингов.

Правительство страны также предложило предоставить Flybe государственный заем на коммерческих условиях. Ожидается, что он будет согласован в ближайшие недели.

Некоторые авиакомпании раскритиковали решение Бориса Джонсона поддержать Flybe. International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входит авиакомпания British Airways, подала жалобу в Европейскую комиссию в связи с предоставлением государственной помощи Flybe. Глава IAG Уилли Уолш назвал решение правительства "очевидной растратой бюджетных средств".

Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair Holdings Plc., в свою очередь, назвал бизнес-модель Flybe неустойчивой и заявил, что компания, которую поддерживает основатель Virgin Ричард Брэнсон и частная инвестиционная фирма, не должна претендовать на государственную помощь. Помимо этого, Ryanair предложил распространить отсрочку выплаты сборов с пассажиров на конкурентов Flybe.