"За последние сутки 32 рейса российских авиакомпаний было выполнено в воздушном пространстве Ирана без каких-либо замечаний и упреков", — заявил журналистам в аэропорту "Шереметьево" глава Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, за последние сутки "не было новых ограничений со стороны международных организаций или авиационных администраций других государств на выполнение полетов в этом регионе".

При этом воздушное пространство Ирака российскими перевозчиками за минувшие сутки ни разу не использовалось.

Мониторинг за ситуацией продолжается. Рабочая группа по безопасности полетов на Ближнем Востоке продолжает свою работу в ежедневном режиме.

При этом Нерадько объяснил перенос регулярных рейсов "Аэрофлота" в Тегеран на светлое время суток.

"В светлое время суток существует больше и лучше возможностей идентификации воздушного судна. Хотя это спорный вопрос. Это когда чистое небо, ясная погода и светит солнце. Если низкая облачность, таких возможностей меньше. Но тем не менее в светлое время суток мы считаем, что возможностей идентификации определения больше и рисков меньше. поэтому "Аэрофлот" и перенес свой слот на утренние часы", — сказал он.