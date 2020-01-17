"Для участия в мероприятиях Международного Клуба журналистов-лыжников в Россию на курорт "Роза Хутор" приедут 128 журналистов из 24 стран мира", — сообщает пресс-служба курорта.

Журналисты обсудят вопросы спортивной индустрии, проведут соревнования по слалому-гиганту и беговым лыжам. Для них будут организованы экскурсии по Сочи, в ходе которых гости познакомятся с историей города, олимпийской инфраструктурой.

"Полное представление журналисты получат и о курорте "Роза Хутор" как о крупнейшем и наиболее эффективном объекте наследия Сочи 2014", — отмечает пресс-служба.

Планируются встречи с топ-менеджерами курорта, непосредственно участвовавшими в подготовке XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр.

"С 2013 года наш курорт признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. Как объяснить этот феномен, например, иностранным туристам, которые, побывав на "Роза Хутор", часто выражают восхищенное удивление: "представить себе не могли российский курорт с таким высоким уровнем сервиса". Действительно сегодня мы предлагаем своим гостям современную инфраструктуру, природные достопримечательности, широкий набор активностей и развлечений, возможность познакомиться с культурой и кухней региона. Поэтому мы очень рады принять журналистов-лыжников из самых разных стран, которые смогут убедиться во всем на собственном опыте, и ретранслируют свои впечатления читателям, слушателям и зрителям", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергея Хворостяного.

Международный клуб журналистов-лыжников (Ski Club International des Journalistes) основан в 1955 году молодым французским журналистом Жиль де ля Роком, корреспондентом "Франс-суар". В начале 50-х он оказался в Берлине на конференции министров иностранных дел, его потрясла не столько конфронтация политиков, сколько то, что журналисты с Запада и журналисты с Востока не общались между собой. В итоге он решил попробовать проложить путь к взаимопониманию через горные вершины, где сам масштаб отношений с миром меняется кардинально.

В итоге был основан Ski Club International des Journalistes (SCIJ), Жиль де ля Рок стал его президентом, на первую встречу в Мерибель (Франция) приехали 65 журналистов из восьми стран, "восточный блок" представляла Югославия. Встречи стали ежегодными, количество участников росло, в начале 60-х в SCIJ вступает СССР и большинство стран Европы. На встречах клуба политические дискуссии перемежались соревнованиями, а журналистов старались размещать в отелях в одну комнату по принципу "исторической вражды": француза с немцем, итальянца с югославом, русского — с американцем... Первая и единственная встреча SCIJ в Советском Союзе произошла в 1977 году в грузинском местечке Бакуриани, куда съехались в разгар "холодной войны" 200 журналистов-лыжников из 32 стран мира. "Железный занавес" был тогда еще очень прочен, и контакты людей Востока и Запада, в том числе журналистов, были официальными.

За последние десятилетия характер клуба изменился. Былая конфронтация ушла в прошлое, политический клуб стал клубом друзей, где сочетаются спорт и дискуссии, политика и туризм. Сегодня в SCIJ состоят почти 2 тыс. журналистов из 60 стран мира, которые поддерживают контакты друг с другом. Ежегодная встреча клуба — особенное мероприятие, которое включает спорт, знакомство со страной и ее традициями, интересные дискуссии, неформальное общение и журналистскую работу. На протяжении недели участники форума катаются на лыжах и сноубордах, узнают регион, открывают новые для себя факты о стране и курорте, занимаются нетворкингом.