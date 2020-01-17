Как сообщалось ранее, в 2018 году пассажиропоток аэропорта был равен 3,236 млн человек. Таким образом, в прошлом году данный показатель сократился на 5,4%.

На внутренних линиях в 2019 году было обслужено 2,378 млн пассажиров против 2,427 млн человек в 2018 году (снижение на 2%).

"Ввод в эксплуатацию аэропорта "Платов" снял все инфраструктурные ограничения для развития авиасообщения на юге России, в результате в 2018 году мы наблюдали взрывной рост авиаперевозок. Также дополнительный трафик дал Чемпионат мира по футболу — примерно 150 тыс. пассажиров. Сейчас рынок "успокоился" и пришел в свое естественное состояние", — отметил исполнительный директор аэропорта Александр Серов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в числе главных итогов 2019 года — расширение межрегиональной маршрутной сети. Пассажиропоток на рейсах, минующих Москву, в прошлом году вырос на 10%. В 2019 году стало возможным улететь из Ростова-на-Дону во Владикавказ, Калининград (с промежуточной посадкой в Калуге), Пермь (с промежуточной посадкой в Нижнем Новгороде), Омск и ряд других городов России. Увеличилась частота рейсов в Махачкалу, Минеральные Воды, Грозный, Уфу, Челябинск.

Всего из "Платова" выполнялись рейсы по 46 регулярным маршрутам.

Международное сообщение в прошлом году развивалось благодаря рейсам в Ларнаку, Римини, Санью, Краби, Шарджу. Кроме того, увеличилось число рейсов в Анталью и Стамбул. Выросли пассажирские перевозки в столицы СНГ — Ереван, Бишкек, Ташкент и особенно — в Минск. Количество пассажиров, обслуженных на рейсах в столицу Белоруссии, возросло более чем в 1,5 раза.

Рейсы из "Платова" в 2019 году выполняли более ста различных авиакомпаний, включая перевозчиков, специализирующихся на чартерных рейсах и рейсах бизнес-авиации. На регулярной основе из аэропорта летали самолеты 18 российских и 7 зарубежных авиакомпаний.

Как сообщалось, аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов с 7 декабря 2017 года. Старый аэропорт Ростова-на-Дону закрыт с 1 марта 2018 года. Территорию старого аэропорта предполагается со временем интегрировать в городскую застройку.

Аэропортовый комплекс "Платов" впервые в РФ был построен "с нуля" частным инвестором — ГК "Ренова". Общий объем финансирования проекта составил 47 млрд рублей, из которых частные инвестиции — 19 млрд рублей (собственные средства "Реновы", а также привлеченные у Газпромбанка.