"По данным экипажа, технических неисправностей на воздушном судне не было. Посадка прошла в штатном режиме, по расписанию. Экстренной ее называть нельзя", — говорится в сообщении ГСС.

Обстоятельства инцидента будут изучены комиссией с участием специалистов ГСС, отметили в компании.

Как сообщалось, днем в четверг SSJ-100 "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта — Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома "Домодедово". В этом аэропорту работают две полосы, при этом с 2014 года строится третья, которая должна заменить одну из двух старых.

Источник "Интерфакса" сообщал, что причиной произошедшего мог стать человеческий фактор в условиях низкой видимости.