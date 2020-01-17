"Поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борту самолета, прибывшего из города Пхукет, находятся пассажиры, которые нарушают общественный порядок", — сообщается на сайте МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк в пятницу.

К месту посадки был направлен наряд транспортной полиции.

"Установлено, что двое мужчин в салоне воздушного судна распивали спиртные напитки, на замечания бортпроводников не реагировали. Позже один из них спровоцировал конфликт с другими пассажирами, размахивал руками, выражался нецензурной бранью", — отметила Волк.

Авиадебоширы доставлены в линейный отдел полиции, где в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст.20.20 (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах) и 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РФ.