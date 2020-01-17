"Австралийский город Наннап переживает нашествие птиц эму, которые разоряют сады и огороды, мешают движению транспорта на дорогах и оставляют повсюду свой помет. С появлением непрошенных гостей горожане разделились на два лагеря: одни требуют прогнать непрошенных гостей, другие рады появлению необычных соседей", — пишет портал.

По словам президента городского совета Тони Дина, стая эму проживала в пригороде Наннапа довольно давно, однако в середине прошлого года она постепенно перебралась в центр города. По улицам бродит от 20 до 40 птиц.

"Неясно, что привело эму в город. Наверное, птицы поняли, что в Наннапе всегда легко можно найти пищу, при этом здесь нет хищников. В сезон здесь много фруктов: сливы, персики и яблоки. Эму воруют все плоды, до которых могут добраться", — цитирует его CNN.

Как отмечает издание, в городе проживает 1,3 тыс. жителей, которые разбились на противников и сторонников проживания эму в Наннапе. "В ответ на жалобы городской совет предложил отпугивать птиц громкими звуками или опрыскивать их из шлангов. Однако зоозащитники обвинили совет в поощрении жестокого обращения с животными и посягательства на естественные экосистемы. В итоге было принято решение установить предупредительные знаки вдоль дорог для автомобилистов", — пишет CNN.

В департаменте охраны дикой природы пока не могут сказать, как долго эти крупные птицы пробудут в городе и уйдут ли они вообще. Для некоторых птенцов эму, которые вылупились перед переселением в город, это единственный дом. Кроме того, эму – территориальные птицы, привязанные к своему гнезду.