Ферма построена ставропольский фермером в Андроповском районе. В комплексе также работает гостиница.

"Также строятся пантовые ванны для лечения туристов. Сама ферма создана для развития туризма", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ферме планируют построить кафе, сделать экотропы с велосипедными дорожками и для конных прогулок.

"Также планируется благоустройство территории и другие мероприятия для создания необходимых условий для отдыха и оздоровления туристов", — поясняется в пресс-релизе.

На ферме содержат 100 оленей — 50 самок и 50 самцов, которых закупили в Калининградской области. В настоящее время животные проходят адаптационный период.