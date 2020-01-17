Ранее в пятницу аэропорт запустил первую очередь терминала C, рассчитанную на обслуживание до 20 млн пассажиров в год. Вторую очередь еще на 10 млн пассажиров — C-2 — планировалось сдать в конце 2022 — начале 2023 гг., говорил в августе прошлого года замгендиректора АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) Сергей Папков. Однако в пятницу один из бенефициаров, глава совета директоров МАШ Александр Пономаренко сообщил журналистам, что строительство С-2 перенесено на 2024 г., а открытие — на 2026 г.

К реконструкции международного терминала F "Шереметьево" планировало приступить в 2021 году, говорил летом 2018 года гендиректор аэропорта Михаил Василенко. К этому времени, уточнял он тогда, уже будет построена и вторая очередь терминал С. Но в пятницу гендиректор МАШ в беседе с журналистами заявил, что планы аэропорта поменялись.

"Наша цель (по долгосрочной программе развития — ИФ) — создать пропускную способность на 100 млн пассажиров. Сейчас мы открываем С-1, и у нас пропускная способность — на 80 млн. Дальше все зависит от пассажиропотока, как будет развиваться экономика и так далее", — сказал он, отвечая на вопрос, в каком году МАШ теперь планирует приступить к реконструкции F. По итогам 2019 г. "Шереметьево" обслужило около 50 млн человек, напомнил Василенко, в 2020 году показатель вырастет примерно до 52 млн пассажиров, то есть всего на 4%.

"В плане она (реконструкция F — ИФ) есть, но не буду торопиться со сроками. У нас идет оформление долгосрочной программы развития, которую мы понесем в правительство РФ, вот мы там доложим и тогда все вам расскажем", — добавил Василенко. Отвечая на вопрос, возможно ли начало реконструкции F до ввода в строй C-2, он ответил отрицательно.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ, в 2019 году обслужил 49,9 млн человек, на 9% больше, чем годом ранее. Крупнейшая базовая авиакомпания — "Аэрофлот". 66% акций МАШ принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" — "дочке" кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, менее 35% принадлежат Аркадию Ротенбергу. 30,43% — у государства в лице Росимущества. Небольшими пакетами "Шереметьево" владеют "Аэрофлот" и "ВЭБ Капитал".