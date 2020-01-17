Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Первые пассажиры в терминал прибыли из Хельсинки рейсом "Аэрофлота". На начальном этапе терминал будет обслуживать два рейса "Аэрофлота" на вылет и прилет — в Дрезден и вечерний в Бухарест. В ближайшее время в терминал переведут ряд других международных рейсов "Аэрофлота".

Как сообщил журналистам председатель Совета директоров Шереметьево Александр Пономаренко, открытие терминала С позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 80 млн пассажиров в год.

Он отметил, что собственные инвестиции в новый терминал составили около $500 млн.

"Следующим шагом в развитии аэропорта станет строительство второй очереди терминала С и станции "Аэроэкспресса", которая позволит пустить поезда до Северного терминального комплекса", — сказал Пономаренко.

Он уточнил, что вторую очередь терминала С планируется начать строить в 2024 году, а завершить в 2026 году.

Пономаренко напомнил, что в 2019 году аэропорт обслужил почти 50 млн пассажиров и по этому показателю занял восьмое место в Европе.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Пассажирский терминал С входит в состав Северного терминального комплекса и соединен с терминалом В, обслуживающим пассажиров внутренних рейсов. Терминал состоит из семиэтажного здания аэровокзального комплекса общей площадью почти 127,4 тыс. кв. метров, перрона и шестиуровневого паркинга на 2500 машиномест, соединенного с терминалом крытым пешеходным переходом.

Пропускная способность терминала — 20 млн пассажиров в год. Максимальное количество багажа, который он сможет обрабатывать на прилете/вылете в "час пик" — 3288 единиц.

Проектирование и строительство нового терминала аэропорта длилось 33 месяца. Генподрядчиком и проектировщиком выступила компания ООО "Энерго-Строй". Работа над архитектурно-функциональной концепцией терминала С осуществило сербское отделение архитектурного бюро RMJM. В основе стилистического решения терминала — традиции русского конструктивизма, по аналогии и в продолжение решений терминала В.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В терминале С расположены четыре бизнес-зала, VIP-зал, зал сна и отдыха, ряд кафе и ресторанов, в том числе фаст-фуд, 74 стойки регистрации, 60 кабин паспортного контроля. Зона Duty Free представлена 11 магазинами общей площадью около 5 тыс. кв. метров. Для выхода на посадку предназначены 20 телетрапов.

В южной части Шереметьево работают три пассажирских терминала — D, E, F. Здесь же расположена станция "Аэроэкспресса".