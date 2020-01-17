"ОАО "РЖД" построит железную дорогу до Северного терминального комплекса (СТК) аэропорта Шереметьево (терминалы В и С). В рамках первого этапа работ, который запланировано завершить в начале 2022 года, специалисты построят железнодорожную линию протяженностью 8 км с новой станцией Шереметьево-1, тремя приемоотправочными путями, двухпутным и однопутным участками и двумя эстакадами", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в РЖД, к началу 2022 года железная дорога соединит между собой терминалы D, E, F и B, C. "Это позволит организовать движение электропоездов между Северным и Южным терминальными комплексами, интервал движения составит 15 минут", — цитирует пресс-служба начальника Московской железной дороги (МЖД) Михаила Глазкова.

Второй этап строительства предусматривает соединение новой линии с Савеловским направлением МЖД с возможностью пересадки на Московский центральный диаметр Одинцово-Лобня (МЦД-1).

"После завершения полного комплекса работ пропускная способность железнодорожной инфраструктуры в аэропорт Шереметьево увеличится с 38 существующих до 72 пар поездов в сутки: 32 пары до ЮТК и 40 пар до СТК с интервалом движения 30 минут. Из Москвы поезда в аэропорт будут отправляться каждые 15 минут", — заключили в ОАО "РЖД".