"Мы с руководством ("Аэропортов регионов" — ИФ) уже встречались, они мне доложили о планах своей дальнейшей реконструкции и увеличении. Сегодня распределение багажа ведется в основном здании аэропорта; чтобы увеличить вместимость пассажиров в аэропорту, необходимо это оборудование будет перенести в новый терминал, тем самым мы обеспечим пропускную способность аэропорта до 16 млн человек", — сказал он.

Как отметил губернатор, реконструкцию "Кольцово" планируется завершить к моменту проведения "Универсиады" в 2023 году. Кроме того, в дальнейшем предполагается строительство еще одного терминала.

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.