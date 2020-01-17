"От диспетчера по управлению ресурсами Центра управления ресурсами АО "Международный аэропорт "Краснодар" поступила информация о переводе аэропорта на особый режим приема рейсов по фактическим погодным условиям. В связи с этим нарушен график нескольких рейсов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в районе аэропорта туман, видимость на взлетно-посадочной полосе не превышает 450 м.

Пассажиры задержанных рейсов находятся в здании аэровокзала, ожидая вылета по фактической погоде. Им оказана всесторонняя помощь, отмечается в пресс-релизе.

Ранее пресс-служба воздушной гавани сообщила, что на 11:00 мск на вылет задержано восемь рейсов, из них пять рейсов в Москву авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Nordwind Airlines и S7 Airlines.

Изменено время вылета самолетов в Санкт-Петербург и Казань авиакомпании "Азимут" и в Сочи — авиакомпании Utair.

Рейс в Минск будет выполнен из Ростова-на-Дону, куда было перенаправлено воздушное судно авиакомпании Belavia, следующее в Краснодар.