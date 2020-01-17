"За первые почти два месяца работы МЦД на них было совершено более 23,8 млн поездок, что на 11% больше, чем за аналогичных период до запуска МЦД. На МЦД-1 было сделано больше 11,2 млн поездок, на МЦД-2 — более 12,6 млн поездок", — уточнил он.

По словам Акимова, в отдельные дни наблюдался рост пассажиропотока на 13-14%, а рекорд принадлежит 27 декабря, когда было совершено 554,6 тыс. поездок, что на 15% больше показателя до запуска МЦД.

Он напомнил, что с запуском МЦД была внедрена новая понятная тарифная система, которая позволяет пассажирам экономить значительные средства.

"Сейчас пассажир, не думая о цене, может совершать поездки по наиболее удобному ему маршруту. Мы подвели итоги размеров экономии пассажиров, со дня запуска МЦД экономия составила 205 млн рублей, что достаточно серьезно", — сообщил Акимов.

Так, за первые почти два месяца работы МЦД жители Щербинки сэкономили более 11 млн рублей на поездках, а городского поселения Нахабино — свыше 30 млн рублей.

"Ожидается, что пассажиры первых двух МЦД сэкономят на проезде до 7 млрд рублей в год. Жители Москвы экономят до 50%, Подмосковья — до 75%", — отметил чиновник.

Он также сообщил, что на автомобильных трассах, проходящих вдоль МЦД, зафиксировано снижение нагрузки от 2 до 6%.

"Мы видим, что автолюбители отказались от поездок на личных машинах в пользу МЦД", — добавил Акимов.